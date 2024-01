Potrebbe rispondere al nome di Pietro Pellegri l’eventuale piano B dell’Empoli. Come raccontato ieri, c’è stata una brusca frenata nella situazione che porta a Niang, situazione che fino a qualche ora prima sembrava essere in dirittura d’arrivo. Partiamo subito con il dire che la società azzurra non ha alzato bandiera bianca, fosse solo per le energie spese in questi ultimi giorni. Energie che avevano portato ad un accordo di massima con l’Adana ma, soprattutto, al consenso ampio del giocatore. Le dinamiche reali della situazione, che non vogliamo ancora dare per chiusa al 100%, le capiremo sicuramente più avanti. Detto tutto ciò, l’Empoli vuol inserire, dopo Cerri, un secondo elemento offensivo. Pietro Pellegri, di cui abbiamo già parlato su queste pagine, potrebbe essere il nome giusto.

Pellegri, come confermatoci anche stamani da Torino, è in dato in uscita dal club granata. Stando a quanto ci arriva da sotto la Mole, il Torino vorrebbe cedere a titolo definitivo il giocatore, provando cosi a recuperare almeno parte di quanto speso. Questa è una strada non percorribile da Monteboro. Passando però i giorni, e non avendo la fila per un acquisizione definitiva di Pellegri da parte di altri club, Cairo starebbe anche valutando di poter lasciare andare il giocatore in prestito, con la speranza che le sue prestazioni possano poi far trasformare questo in titolo definitivo. In questo modo sarebbe possibile per l’Empoli arrivare al giocatore. Il discorso è di quelli però da ultime ore, non ci attendiamo una virata secca quest’oggi. Chiaro è che il tempo ormai a diposizione è poco, con oggi si entra nel terzultimo giorno di mercato. Vedremo nelle prossime ore le evoluzioni.