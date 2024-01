Si è giocata la 22a giornata di Serie A che si è aperta con la vittoria esterna del Torino a Cagliari che conferma l’ottimo momento di forma della squadra di Juric che si avvicina in classifica alle zone in lotta per l’Europa. Continua a vincere anche l’Atalanta con un netto 2-0 all’Udinese mentre la grande sorpresa è allo Stadium con l’Empoli che ferma sul pari la Juventus. Da dire che la Juve ha giocato in 10 uomini dal 20′ del primo tempo per l’espulsione di Milik, autore di un bruttissimo fallo a centrocampo su Cerri. I bianconeri nel secondo tempo trovano la rete del vantaggio con il solito Vlahovic poi ci pensa Baldanzi a trovare uno splendido gol che vale l’1-1 finale. Pareggio anche a San Siro tra Milan e Bologna con il Milan che ha fallito due calci di rigore con Giroud e Theo. Nelle gare della domenica prosegue il grande momento del Genoa che vince in rimonta sul Lecce e conquista il settimo risultato utile consecutivo mentre finisce in parità lo scontro salvezza tra il Verona e il Frosinone. Torna al successo il Monza che batte di misura il Sassuolo con una rete di Colpani. Brutta partita senza reti all’Olimpico tra la Lazio e Napoli mentre l’Inter espugna Firenze grazie al solito Lautaro Martinez e si porta di nuovo in testa alla classifica con una gara in meno. Nel posticipo del lunedì seconda vittoria consecutiva per la Roma di De Rossi che vince a Salerno e inguaia sempre di più la squadra di Inzaghi. Prossimo turno che prevede la grande sfida di San Siro Inter-Juventus.

Questi i risultati e la classifica:

CAGLIARI-TORINO 1-2

ATALANTA-UDINESE 2-0

JUVENTUS-EMPOLI 1-1

MILAN-BOLOGNA 2-2

GENOA-LECCE 2-1

VERONA-FROSINONE 1-1

MONZA-SASSUOLO 1-0

LAZIO-NAPOLI 0-0

FIORENTINA-INTER 0-1

SALERNITANA-ROMA 1-2