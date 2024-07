E’ andato in scena questa mattina il primissimo allenamento azzurro della stagione sportiva 2024/25. La nostra quarta serie A consecutiva. Agli ordini del nuovo allenatore, Roberto D’Aversa, il gruppo di giocatori sotto contratto con l’Empoli si è ritrovato sul campo Sussidiario per i primi esercizi ed i primi tocchi del pallone.

Ovviamente una seduta che non porta nessun tipo di indicazione tecnico tattica, per lo più lo staff tecnico ha fatto svolgere delle esercitazioni specifica. Saranno le prossime giornate (magari già il pomeriggio) ad indicarci qualcosa in più, con una squadra che dovrà crescere anche da un punto di vista numerico. Da segnalare che, in questo primo giorno di lavoro, ci sono delle assenze giustificate: Ismajli, Cacace, Walukiewicz e Stojanovic. Tutti reduci dagli impegni con le proprie nazionali. Sul campo non si sono visti nemmeno Belardinelli, Grassi e Caputo che sono rimasti a lavorare in palestra.

Nessun volto nuovo per quanto riguarda il mercato. Un dato che non significa assolutamente niente all’8 di Luglio, anche lo scorso anno di volti nuovi al primo giorno ne registrammo soltanto uno. La squadra tornerà in campo già questo pomeriggio alle ore 18:30, momento in cui ci attendiamo una buona affluenza da parte dei tifosi. Si lavorerà al ritmo di due sedute al giorno al Sussidiario e, salvo situazioni particolari che comunicheremo, gli allenamenti saranno sempre aperti al pubblico.