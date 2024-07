Sono stati presentati quest’oggi, alla presenza del Presidente Corsi, il nuovo allenatore ed il nuovo direttore sportivo. Roberto D’Aversa e Roberto Gemmi hanno avuto il primo contatto con la stampa. Vi anticipiamo il tutto in forma testuale, non appena avremo pronto il video integrale (più di 40 minuti di chiacchierata) lo andremo a postare sempre qui.

Prende la parola il presidente Corsi:

“Si volta pagina dopo una stagione difficilissima, leggo nel nostro ambiente ancora l’entusiasmo e voglio dire grazie a tutti, soprattutto agli sportivi empolesi e non. Empoli è diventata una realtà che va al di là della città. Il nostro ambiente ci ha messo del suo, come al solito, accompagnando la squadra nella sconfitta e nella vittoria. Questo non succede dappertutto. Si riparte con due persone giovani che hanno i contenuti e le motivazioni per portarci avanti in questa nuova sfida. Il mister non l’ho conosciuto ieri, ci conosciamo da anni. lui è in grado di giudicare noi e io ho un’idea di lui già da prima. Quella che sono state le chiacchierate conclusive sono state di approfondimento. Dobbiamo far parlare loro, cercheremo di costruire una squadra competitiva, il completamento lo faremo più verso la fine del mercato ma intanto dobbiamo partire nel dare 3-4 situazioni che diano consistenza.”

Avete novità per quanto riguarda il socio che dovrebbe affiancarvi?

“Novità non ci sono. Con i tifosi sono un libro aperto, per tante cose non porta vantaggio ma io sono così, difficile cambiarmi a sessant’anni. Io auspico che ci possa essere qualcuno che possa darci una mano, non c’è né un nome né un cognome. Ci spero ancora, la sfida principale oltre alla costruzione della squadra è anche quella dello stadio. Lo presenteremo fra pochi giorni, io lo vedo come un regalo alla città. Non voglio trarre interessi particolari, anzi è un impegno economico in più per noi. Noi vediamo l’Empoli come un figlio, in famiglia abbiamo un rapporto viscerale con questa squadra. Il mese di giugno l’ho passato a vedere i problemi che dovremo affrontare, anziché quasi festeggiare. Vorremmo ampliare anche il centro sportivo, grazie all’amministrazione comunale potremo farlo in futuro. Tutto questo per avere più consistenza nel fare le cose, anche solo pensando al centro sportivo oggi rappresenta nel suo piccolo un gioiello ma è stato fatto con fatica. Noi l’abbiamo fatto con grande soddisfazione ma c’è stato del sacrificio. Le famiglie, quando vengono sognano che possano venire a giocare con noi. Col settore giovanile siamo tra le prime 4 squadre, sia per qualità che per quantità. Questa per noi è una cosa incredibile, rispetto anche a quanto si investe rispetto ai grandi club. Il socio? Ci sono soggetti che capiscono che abbiamo un certo appeal ma niente di preciso.“



Come sarà rispetto al recente passato questa esperienza?

“Legarsi alle esperienze passate è una cosa non giusta, ogni annata ha una storia a sé. Ci saranno calciatori diversi, il passato ci può dire cosa ci possiamo aspettare da quelli rimasti, poi ci sono giovani che possono diventare protagonisti. Non snocciolo i nomi, ma abbiamo 2004 che sono nazionali, un altro che rientrerà da un infortunio, io conosco il lavoro di Gemmi e D’Aversa. Dovevamo confrontarci sul come vivere questa esperienza, ma si tratta di trovare l’alchimia giusta. Dell’Empoli i due Roberti sanno qual è la nostra storia e i nostri valori, non mi piace scegliere l’allenatore con l’algoritmo, confidiamo sul confronto e su quello che vediamo. Dobbiamo essere bravi a gestire la sconfitta, avere le energie per rasserenarci dopo aver perso. Sicuramente è una cosa più faticosa rispetto ad altre esperienze ma noi ci conviviamo da anni e lo faremo anche quest’anno. Se guardiamo indietro le situazioni che sembrano molto difficili possono essere portate a termine”

ROBERTO D’AVERSA:

Mister, partirete dal 4-3-3?

“Buongiorno a tutti. Ringrazio la famiglia Corsi, perché non era semplice fare la scelta su di me. Per quanto riguarda la situazione tattica il modulo può essere importante sotto l’aspetto dei numeri, ma la squadra dovrà avere un piano A e un piano B. Voglio che i miei ragazzi siano propositivi, l’abito si costruisce quando la squadra è completa”

Ha qualcosa da farsi perdonare del recente passato?

“Non mi piace parlare del passato, ma quel brutto gesto mi ha dato un’immagine che non appartiene, vorrei che si parlasse di me per i meriti sul campo. Mi scuso ancora per quel che è successo ma voltiamo pagina”

Cosa chiede ai suoi ragazzi?

“Chiedo loro la volontà di sacrificio, dedizione al lavoro, di ragionare sul noi. Poi ognuno avrà un obiettivo personale ma l’unione di intento è quello che ti porta al raggiungimento dell’obiettivo”

Cosa l’ha spinta a venire a Empoli?

“Il fatto che lavorano bene, soprattutto coi giovani. Ho sempre dimostrato di volere lavorare coi giovani, è bello e gratificante vederli ad ambire a grandi club. La storia dell’Empoli parla per sé, per me non c’è età nel mondo del calcio”

Quali sono le caratteristiche ideali dell’attaccante centrale di D’Aversa?

“Che faccia più gol possibili, poi chiaramente nel calcio moderno gli attaccanti devono essere completi. Dobbiamo ragionare più sui reparti che sul singolo.”

Per le come è stato l’impatto con la nuova realtà?

“Ho già trovato casa, quindi è positivo. Abbiamo cominciato oggi con gli allenamenti, siamo dediti solo al lavoro. Il mercato? Abbiamo le idee molto chiare, a me piace lavorare col materiale che mi dà la società, il direttore sa di cosa ha bisogno la squadra”

Le piace il calendario?

“Le difficoltà del campionato non dipendono dal calendario, dobbiamo essere bravi a partire forte ma soprattutto ad avere equilibrio. Dobbiamo saper gestire le vittorie ma soprattutto i momenti più delicati. Speriamo di poter concludere la salvezza con una giornata di anticipo”

Sul discorso tattico, 4-3-3 e 3-5-2 sono il piano A e il piano B?

“Sulla costruzione della squadra abbiamo dato due possibilità, i numeri sono interpretativi. Il 3-5-2 può cambiare in base al vertice. Quello che conta è l’interpretazione, la squadra può fare più sistemi. Per me bisogna giocare in una data maniera”

ROBERTO GEMMI

Cosa l’ha portata qui a Empoli?

“Grazie a tutti per essere benvenuti. Il fatto di essere stato chiamato è stato un onore, da qui sono passati dirigenti e allenatori che hanno avuto una grande carriera. Il mercato iniziale è sempre molto difficile, all’inizio si muove poco, ma siamo pronti per mettere in pratica quelle due o tre cose”.

Quali sono le maggiori difficoltà sul mercato?

“I mercati sono tutti simili, la difficoltà si capisce strada facendo. Noi siamo in linea sul percorso delle nostre strategie di mercato, abbiamo delle idee che condividiamo col mister, sono le basi dove vogliamo sviluppare il nostro progetto. L’elemento più importante è avere equilibrio e non fretta per riempire dei buchi”

Che tipo di giocatore ha il profilo giusto?

“Il mercato dell’Empoli dovrà andare verso la direzione di trovare profili giovani da squadre importanti o anche dall’estero. Devono rientrare nel nostro DNA, che è ha dimostrato di essere vincente e sostenibile”.

C’è qualcosa da dire su Sebastiano Esposito?

“Esposito è una trattativa che non si è arenata ma è una delle nostre idee, stiamo valutando e non abbiamo fretta”

Che impressione le ha fatto l’ambiente? A che punto sono le trattative?

“L’impatto è stato molto positivo, so bene dopo tanta gavetta il duro lavoro che mi aspetta. Mi ha stupito la passione che c’è. Non faccio nomi, abbiamo fatto delle chiacchierate ma non siamo nello stop di chiusura dell’accordo”

Avete parlato di 2-3 rinforzi, ci può dire le priorità a livello di ruoli?

“I nomi sono quelli che stanno uscendo, la nostra pagina non è tutta da scrivere. Qui abbiamo un pacchetto di giovani che valuteremo in modo approfondito, ci sono dei ragazzi che hanno fatto cose importanti in categorie inferiori. A volte ti scervelli, poi la situazione ce l’hai in casa. Bisogna correggere e amplificarla la pagina. Le urgenze sono secondo me dove manchiamo in maniera evidente, ossia portiere, difensore e attaccante. Cercheremo di chiudere entro la settimana prossima, il timing del mercato è complicato”

Mercato italiano o straniero?

“Io faccio una riflessione: ci sono i calciatori bravi e meno bravi, giovani, di esperienza, italiani o stranieri è lo stesso. In Italia ci manca il coraggio di credere nei giocatori nei giocatori italiani giovani”. Interviene il presidente Corsi: “Io sono per i calciatori italiani, siamo onorati di aver dato un contributo alle nostre Nazionali giovanili. L’Empoli non può non tener conto di queste cose, io vorrei tutti italiani ma a volte non si può. Io non precludo nulla, per noi può rappresentare un’opportunità anche lo straniero”