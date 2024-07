Oggi, assieme a quella del neo DS Gemmi, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Roberto D’Aversa. D’Aversa, reduce da una stagione controversa, ha affrontato con serenità le domande dei media, delineando le prime linee guida del suo progetto tecnico. Nel corso della conferenza, il tecnico ha preferito non entrare troppo nei dettagli tattici, sottolineando che l’aspetto più importante sarà l’applicazione e la determinazione che i giocatori mostreranno sul campo. Tuttavia, ha lasciato intendere che la base di partenza sarà una difesa a quattro, segnalando un ritorno alla tradizione difensiva del club.

Uno degli aspetti chiave su cui D’Aversa si è soffermato è la flessibilità tattica. “Non ci affideremo a un solo modulo,” ha dichiarato il tecnico. “Ci sarà sempre un piano B.” Questa strategia si traduce in una preferenza per un 4-3-3 come modulo primario e un 3-5-2 come alternativa, garantendo così una maggiore versatilità in campo. Di conseguenza, sarà cruciale individuare giocatori duttili durante la finestra di mercato estiva, capaci di adattarsi a diverse impostazioni tattiche. D’Aversa, cosi come Gemmi, ha chiesto pazienza riguardo al calciomercato, facendo capire che ci vorrà tempo per plasmare la squadra che affronterà la prossima Serie A. Questi primi allenamenti saranno fondamentali per stabilire le regole e iniziare a cucire su misura l’abito tattico del nuovo Empoli. Il nuovo allenatore si è mostrato sereno, ma ha voluto anche affrontare un capitolo delicato del suo passato recente. D’Aversa ha ribadito le sue scuse per il brutto gesto commesso lo scorso anno, chiedendo di poter guardare avanti e concentrarsi sul futuro del progetto comune. A causa di quel gesto, il tecnico dovrà scontare una squalifica di quattro giornate di campionato, ma sarà regolarmente in panchina per la gara di Coppa Italia.

Infine, D’Aversa ha parlato di valori fondamentali come l’applicazione e l’attaccamento alla maglia, elementi che ritiene indispensabili per chiunque si troverà a difendere i colori dell’Empoli nella prossima stagione. Il nuovo allenatore verrà giudicato nel corso del tempo per il suo lavoro sul campo, le sue decisioni tattiche e la sua capacità di guidare la squadra. L’avventura di Roberto D’Aversa all’Empoli è ufficialmente iniziata e l’augurio di tutti è che possa ripetere i successi dei suoi predecessori, portando la squadra a nuovi traguardi.