Manca soltanto la parole fine, quella che verrà messa (stasera o domani al massimo) dai comunicati stampa. Sebastiano Luperto è un nuovo giocatore del Cagliari e saluta Empoli dopo le 94 presenze consumate dal suo ritorno nel 2021. Lascia soprattutto la fascia di capitano, visto che se ne va dopo il suo primo anno con quel grado.

Luperto è atterrato pochi minuti fa all’aeroporto di Elmas, a Cagliari, dove ad attenderlo cerano alcune centinaia di tifosi rossoblù.

Alla fine il Cagliari, anche se non è certo notizia odierna, l’ha spuntata ed ha portato in Sardegna il forte difensore centrale. Una cessione che, non ne abbia a male nessuno, pone dei punti interrogativi. Per tempi, per danari e per club. All’Empoli andranno 3,5 milioni di euro, che vanno a sommarsi al milione già ricevuto per liberare Nicola. Luperto ha già sostenuto le visite mediche, svolte a Roma, e da domani sarà in campo agli ordini del suo nuovo/vecchio allenatore. Come detto si attende adesso soltanto il comunicato ufficiale.

A Sebastiano un grazie per quanto fatto in questi anni.

AGGIORNAMENTO ore 19:50

Mancavano soltanto i comunicati ufficiali che sono arrivati poco fa. Sebastiano Luperto è a tutti gli effetti un giocatore del Cagliari. Questo il comunicato della società azzurra:

Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Cagliari Calcio per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sebastiano Luperto.