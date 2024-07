La situazione legata a Sebastiano Esposito, come raccontato, ha subito un rallentamento nelle ultime giornate. Fino a qualche tempo avremmo quasi scommesso, perdendo, che Esposito sarebbe stato già presente nel giorno del raduno. Questo perchè tra Empoli ed Inter ci sono gli accordi ormai da tempo, con il ragazzo che verrebbe in azzurro in prestito con diritto di riscatto. C’è stato però qualche dubbio da parte dell’attaccante ex Samp, legato molto all’ambiente blucerchiato nel quale resterebbe volentieri.

Si registra però un nuovo passo avanti nella vicenda. Stando a quanto arrivatoci, Esposito potrebbe esser tornato sui suoi passi ed aver accettato Empoli. I rapporti tra le parti sono molto fitti, l’Empoli ha individuato in lui un prospetto da inserire nella prossima rosa e vorrebbe poi veder concretizzata la parola con l’Inter. Le prossime ore dovrebbero essere indicative per la definitiva risoluzione, da una parte o dall’altra, della questione.