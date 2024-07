Con l’inizio della stagione, vista l’uscita di scena di Luperto (oggi dovrebbe essere ufficiale a Cagliari), sarà da riassegnare la fascia di capitano. Una fascia che, ultimamente, passa di braccio in braccio un po’ troppo velocemente. I nomi che paiono papabili per essere insigniti di questo titolo sono tre: Caputo, Grassi, Ismajli. Ovviamente si ragiona in base all’anzianità di presenza in azzurro, oltre anche ad un fattore prettamente anagrafico.

Dovendo provare a fare un ragionamento sui tre nomi citati, quello di Alberto Grassi potrebbe avere delle possibilità maggiori. D’acchito verrebbe da dire Caputo, ma l’attaccante pugliese rischia di non essere un titolarissimo della prossima formazioni. Già nello scorso torneo il suo impiego è stato limitato e non ci aspettiamo un’inversione di tendenza. Grassi, invece, dovrebbe essere un pilastro della squadra e la sua partecipazione al gioco, quasi totale. Più difficile, anche se da un anno in più di Grassi ad Empoli, che si opti per il difensore albanese.

Vedremo cosa sceglierà Roberto D’Aversa assieme allo spogliatoio.