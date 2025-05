UNDER 16 Serie A e B

QUARTI DI FINALE – Gara di Ritorno (andata 4 – 1)

EMPOLI – Lazio

Domenica 25 maggio – ore 15.00

A Vinci – Centro Sportivo Petroio

Campionato Primavera 1 – Trofeo “G. Facchetti”

GARA DI PLAY OUT

Bologna – EMPOLI

Martedì 27 maggio – ore 17.00

A Valsamoggia loc. Crespellano (BO) – Granarolo Youth Center

Secondo il Regolamento del Campionato di Primavera 1 2024/25 il play out sarà una gara unica, da disputare in casa della squadra meglio classificata al termine della “Regular Season”, in questo caso il Bologna. Se al termine dei 90’ regolamentari le squadre saranno ancora in parità si procederà direttamente ai calci di rigore, senza la disputa dei tempi supplementari