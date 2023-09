Ultimo allenamento a porte aperte per la squadra che è scesa in campo nel pomeriggio. Oggi un’unica seduta di lavoro, prevalentemente tattica, che si è svolta sul campo Sussidiario. In questi ultimi tre giorni si è registrato davvero tanto pubblico ad assistere alla sedute di allenamento, ovviamente alla base la curiosità per il ritorno di Aurelio Andreazzoli.

Come detto il lavoro è stato incentrato principalmente sulla tattica. Si guarda a tutte e due le fasi di gioco, cercando di sfruttare le ripartenze in verticale. Volendo essere puntigliosi, verrebbe da dire che i ritmi di questi giorni sono stati leggermente meno pressanti rispetto alla forsennata settimana prima di Roma. Da capire se questa è una scelta voluta a priori dal tecnico, o si è guardato alle condizioni della squadra e si è preferito gestire meglio l’aspetto atletico. Non sembrano esserci dubbi sul modulo che adotterà Andrezzoli: 4-3-1-2 anche se davanti si può ragionare pure in termini di 2-1. Sicuramente sarà dalle sedute di domani e sabato che Andreazzoli definirà l’undici di partenza. La sensazione però è che ci possa essere la prima da titolare per Shpendi con Caputo al fianco. In difesa Ebuehi sembra essere preferito a Bereszynski a destra mentre non ci attendiamo grosse sorprese nelle altre tre posizioni. Altra novità che sembra essere dietro l’angolo, è quella di Ranocchia come play di centrocampo. Le mezzali, almeno per quanto visto in questi tre giorni, parrebbero essere Fazzini e Maleh. Cambiaghi si è regolarmente allenato mentre oggi si è fermato Cancellieri ma solo per un affaticamento. Le uniche assenze saranno quelle di Caprile e Maldini.

Squadra dunque in campo di nuovo domani mattina. La seduta, così come la rifinitura di sabato, sarà a porte chiuse.