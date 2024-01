Azzurri in campo anche oggi per una nuova sessione di lavoro in vista della gara che si giocherà domenica, all’ora di pranzo, contro i rossoneri di Stefano Pioli. La gara del Castellani sarà l’ultima del girone di andata; dopo aver affrontato il Milan saremo dunque arrivati al giro di boa e potremmo tracciare un primo concreto bilancio di questa stagione.

Anche oggi andiamo a parlare di un allenamento prevalentemente tattico, la squadra ha lavorato secondo i dettami tattici del 4-3-1-2 andando a concentrarsi prevalentemente sulla fase di non possesso. Indubbio che domenica, nonostante nessuno andrà a firmare preventivamente un pareggio, sarebbe davvero importante uscire imbattuti dal campo e poter guardare con maggior fiducia al futuro, anche sfruttando la finestra di calciomercato. È ancora presto per parlare di formazione anche se qualcosa si sta già delineando. Non è ancora chiaro chi andrà a posizionarsi nel ruolo di terzino sinistro (fuori Cacace, Pezzella e Bastoni), la sensazione è che il compito possa andare ad Ismajli, ma non sarebbe da escludere nemmeno una situazione a sorpresa, con lo spostamento di un calciatore che di mestiere non fa propriamente il difensore. Va da sé che in mezzo vedremo senza ombra di dubbio Walu. Fazzini sta bene e potrebbe andare a mettersi sulla mezzala destra, anche perché si registra un problema fisico per Kovalenko che è in dubbio. Più indietro la candidatura di Marin. Solito ballottaggio in mezzo al campo tra Grassi e Ranocchia, non dovrebbero esserci dubbi nel vedere Maleh a sinistra. La sensazione è che Baldanzi possa tornare a giocare dal primo minuto mettendosi dietro le punte che, ad oggi, appaiono essere le stesse mandate in campo a Cagliari.

La squadra si allenarà a porte chiuse nelle giornate di domani e sabato.