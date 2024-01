Buone notizie per il Milan e il tecnico rossonero Stefano Pioli in vista del match in programma nel weekend al ‘Castellani’ contro l’Empoli. Oggi, infatti, è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo in quel di Milanello Yunus Musah, centrocampista fermo dalla trasferta di Champions League in casa del Newcastle. Prima seduta dal suo rientro a Milano per Matteo Gabbia che dovrebbe già partire titolare. Ancora lavoro personalizzato invece per Noah Okafor attaccante fermo da metà novembre per alcuni problemi fisici e rivisto in campo per soli 13′ minuti nel 3-0 al Monza, match durante il quale mise a segno anche il suo terzo gol stagionali.

Lungo l’elenco degli indisponibili tra infortuni e Coppa d’Africa: Kalulu, Caldara, Thiaw, Musah, Pobega, Okafor, Tomori, Bennacer. Ad oggi il possibile undici rossonero, con il 4-3-3 come modulo potrebbe essere il seguente: Maignan; Calabria, Kjar, Gabbia, Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Presenti a bordocampo per seguire l’allenamento del Milan anche due figure dirigenziali: il direttore dell’area tecnica Geoffrey Moncada e l’advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic, rientrato questa mattina da Miami con un volo privato atterrato a Malpensa e subito direttosi verso il centro sportivo rossonero per stare accanto alla squadra in vista della prima gara del 2024.

tmw.com