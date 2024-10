L’ex azzurro Vincent Laurini alcuni giorni fa ha annunciato il suo ritorno in campo firmando con il Pietrasanta che milita nel girone toscano di Promozione. Quest’oggi ha rilasciato alcune battute a Tuttomercatoweb sul campionato di Serie A parlando anche di Empoli e Parma che si sfideranno domenica prossima in campionato.

“Mi ha spinto la passione, il calcio è stato tutta la mia vita fin da bambino. Avevo staccato per due anni, però mi era tornata la voglia di stare in campo. Seppur in campionato minore, ho avuto questa opportunità tramite un ragazzo che fa a Lucca il corso da allenatore insieme a me, mi ha detto: “Perché non torni a giocare?”. Gli ho risposto di farmi chiamare e così è stato, la cosa è andata così veloce che in due giorni avevo già firmato”.

Venendo alla Serie A, l’ultima esperienza l’ha fatta al Parma.

“Lo sto seguendo, è una squadra con molta qualità, tanti giocatori forti. Hanno avuto un grande cambiamento col nuovo presidente, l’anno scorso hanno stravinto la Serie B ma la A è un altro campionato. Però le prestazioni del Parma sono sempre belle, è una squadra dura da affrontare e può fare un buon campionato”.

Parma che comunque ha iniziato con qualche difficoltà.

“Quest’anno salvarsi sarà difficile per tutti. Non c’è una squadra che è inchiodata laggiù e non riesce a vincere le partite. A questo giro la salvezza sarà un bel mini campionato con tante squadre”.

Una lunga parentesi l’ha avuta a Empoli, dove oggi allena D’Aversa, suo tecnico a Parma. Che realtà vede oggi in azzurro?

“L’Empoli vive di questo, ogni anno fa così: ne vende un paio e riparte da zero con i ragazzi che escono dal vivaio, lo sanno fare molto bene. Poi quest’anno sono partiti bene, hanno già un po’ di punti in saccoccia che non fanno mai male. La società è seria, grande, al calcio italiano fa bene avere club come l’Empoli in Serie A”.