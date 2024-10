C’è un dato curioso che emerge da queste prime otto giornate di campionato della squadra azzurra, ovvero quello dei gol fatti, tutti in trasferta. Nelle quattro gare interne che sono state disputate contro Monza, Juventus, Fiorentina e Napoli gli azzurri non hanno ancora segnato nessuna rete. Sicuramente un calendario che non ha agevolato i ragazzi di D’Aversa e all’orizzonte un’altra sfida sulla carta impossibile, contro l’Inter nel turno infrasettimanale di mercoledì 30 ottobre. Le sei reti realizzate finora sono state segnate in trasferta ( due nelle vittorie a Roma e Cagliari, una nel pareggio a Bologna e una nella sconfitta all’Olimpico con la Lazio). Ricordiamo nella passata stagione all’ottava giornata l’Empoli aveva realizzato una sola rete in totale, nella gara interna con la Salernitana.

Come abbiamo già scritto nei giorni precedenti, è un Empoli che ha sempre offerto ottime prestazioni costruendo una grande mole di gioco sia in casa che in trasferta rendendosi pericoloso anche nelle gare dove non ha segnato. Contro il Monza alla prima giornata occasione importante fallita da Colombo, con la Juve due grandi palle gol sui piedi di Grassi e Gyasi, con la Fiorentina sono state di Esposito e Pezzella le occasioni più importanti per segnare mentre nell’ultima gara con il Napoli durante il primo tempo sempre Esposito e Pezzella per almeno tre volte hanno impensierito il portiere Caprile. Come detto sono stati affrontati avversari forti(eccetto il Monza, sono tutte squadre con altri obiettivi rispetto agli azzurri) mentre dall’altro lato magari un pizzico di precisione ed esperienza sembrano mancare alla squadra azzurra negli ultimi sedici metri. I due attaccanti che hanno giocato con maggiore frequenza, Esposito e Colombo (entrambi classe 2002), hanno sempre risposto bene offrendo ottime giocate e mettendosi al servizio della squadra. Magari chi è un po’ mancato finora sono stati gli altri compagni di reparto come Solbakken e Pellegri che non hanno inciso quando chiamati in causa. Soltanto il giovane Ekong, quando è entrato bene in campo, ha dato quell’imprevidibilità e freschezza all’attacco.

Ovviamente il tempo non manca per sbloccare questo dato e siamo certi che presto arriverà il gol anche al Castellani Computer Gross Arena.