Prende corpo sempre più l’operazione principale del mercato invernale azzurro. Lo abbiamo anticipato ancora una volta noi (vedi articolo del 27 Dicembre), evidenziando come il nome in cima alla lista dei desideri fosse quello che ormai da un anno e mezzo l’Empoli rincorre: Szymon Zurkowski. In queste ultime ore anche la stampa nazionale ha parlato di questa operazione, e di come il percorso per provare a riprendere il centrocampista polacco sia in essere.

E’ lui l’uomo che la dirigenza azzurra vorrebbe riconsegnare al suo vecchio allenatore, posizionandolo sulla mezzala destra. Priorità di questo mercato. C’è ovviamente da convincere lo Spezia, perchè – anche questo già detto – al giocatore non c’è nemmeno da dire niente, tanta è la sua voglia di tornare ad Empoli. Non sarà una telenovela, le parti cercheranno di capire in tempi brevi la fattibilità dell’operazione, cosi che se la fumata dovesse non essere bianca, ci sarà tempo per prendere altre strade. La sensazione è che si possa lavorare su un prestito con obbligo, l’Empoli al momento non ha la possibilità di arrivare con i soldi che lo Spezia vorrebbe, ovvero almeno 3,5 di euro.

Un prestito con obbligo in caso di salvezza, con l’ingaggio pagato da Monteboro, potrebbe essere soluzione che vada ad accontentare le due parti in causa. Oltretutto Zurkowski non pare al momento essere al centro dei piani bianconeri, e questo inevitabilmente porta lo Spezia a non avere grandi altri acquirenti o, comunque, a non poter tenere troppo alte le richieste. Il dado è tratto, almeno dal punto di vista di chi si vorrebbe, vedremo se un anno e mezzo dopo sarà la volta buona per il ritorno si Zurko-