I PIÙ

– Le assenze del Milan

– Il fattore “grande squadra” I MENO

– L’emergenza in difesa

– L’attacco del Milan

Giocare contro il Milan ha sempre un fascino e una difficoltà particolare. Soprattutto in attacco i rossoneri sono forti e hanno tante soluzioni. Sia sulle fasce che al centro, dove imperversano calciatori di grande spessore come Leao, Pulisic e Giroud. Inoltre l’emergenza difensiva azzurra, soprattutto a sinistra, dove mancheranno tutti i terzini di ruolo, può creare qualche grattacapo in più ad Andreazzoli.

In casa l’Empoli non sta facendo benissimo, ma con le grandi squadre ha quasi sempre fornito prove più che soddisfacenti. Il Milan rimane una squadra ricca di talenti, ma potrebbero pesare anche le sue assenze, visto che nelle ultime settimane sono stati tanti i calciatori che hanno dovuto affidarsi alle cure dei medici.