L’Empoli prosegue la preparazione in vista della trasferta contro la Roma, in programma domenica sera. Il tecnico Roberto D’Aversa ha diretto questa mattina una seduta di allenamento prevalentemente tattica, con l’obiettivo di perfezionare gli schemi della squadra.

Dopo la buona prova contro il Monza, il focus è stato soprattutto sulla fase difensiva e sulla rapidità di pensiero e di esecuzione in fase di sviluppo della manovra offensiva. D’Aversa chiede di essere più veloci e incisivi, soprattutto perchè affrontando una squadra di alto livello servirà la massima attenzione in ogni fase del gioco. Diverse le soluzioni provate, con il tecnico che sembra intenzionato a riproporre il medesimo undici titolare dell’ultima gara, anche se indicazioni precise non ne sono arrivate. Occhi puntati su Solbakken che si sta mettendo in mostra per la sua qualità e visione di gioco, soprattutto chi oggi gioca dietro la prima punta deve stare molto attento al norvegese. Buone notizie anche da Stojanovic, che in allenamento sta offrendo prestazioni superiori rispetto a Gyasi sulla fascia destra. Out ancora Zurkowski, Ebuehi e Perisan, mentre Grassi sconterà l’ultima giornata di squalifica.

Squadra in campo nuovamente domani mattina.