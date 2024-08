E’ stato presentato quest’oggi, l’ultimo arrivato in casa azzurra, Ola Solbakken. In virtù di un problema tecnico non è possibile riportare la conferenza in formato video. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi:

Ola benvenuto ad Empoli. Arrivi da una stagione complicata, tra Grecia e Giappone. Ti chiedo se ti aspettavi di tornare a giocare in serie A e cosa ti aspetti da questa avventura…

” La stagione passata non è certo stata fortunata anche per via di alcuni infortuni. Sono molto contento di essere qui ad Empoli, adesso sto bene ed ho davvero tanta voglia di scendere in campo e dare il mio contributo“

Ci racconti che giocatore è Solbakken?

” Sono quello che avete visto nell’ultima partita con il Monza. Mi piace lavorare in entrambe le situazioni, sia in quella offensiva dove posso creare dei pericoli, sia in quella difensiva dopo posso aiutare a proteggere. Mi definisco un attaccante esterno ma sono un calciatore che si adatta e si mette a disposizione.”

Quali sono le differenze nel passare da un posto come Roma ad uno come Empoli?

” Non ci sono problemi nello stare qua ad Empoli, è una piccola città ma è un qualcosa a cui sono abituato essendo norvegese. Chiaro che Roma è una grande città ma qui l’impatto è stato molto positivo.”

Hai avuto modo di parlare di Empoli con Baldanzi?

” Ho parlato un po’ con lui ma non perchè avessi bisogno di essere convinto. Ero già sicuro della mia scelta, ho avuto modo di parlare anche con il mister e sono stato deciso nella mia scelta“.

Come è stata l’esperienza in Giappone, un calcio che da anni è stato messo un po’ nel dimenticatoio…

” E’ un calcio un po’ diverso, anche nel modo di viverlo. Però anche li ci sono dei buoni giocatori, come accade in ogni parte del mondo. Ho trovato le stesse cose anche in Grecia“

Può essere questo, qui ad Empoli, l’anno in cui vedere il vero Solbakken?

” Penso che Empoli possa essere il posto giusto per mostrare il mio valore. Ho voglia di dimostrare il mio valore, le mie qualità e penso davvero che questa possa essere la situazione più congeniale. Ogni anno è comunque importante, ogni esperienza.”

Domenica affronteremo quella Roma con cui tu ti sei allenato. Che gara ti aspetti?

” La Roma è una squadra forte e quando giochi all’Olimpico ti trovi a confrontarti anche con quell’ambiente. Noi dovremo fare la nostra partita, il nostro calcio ed andare li con il chiaro obiettivo di fare punti.”