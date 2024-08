Sarà il Sig. Zufferli di Udine l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma domenica sera a Roma.

Sono sette le gare dirette da Zufferli nella passata serie A, ovviamente la prima di questa stagione. L’Empoli lo ha incrociato due anni fa nella beffarda sconfitta di Cremona, e quello è l’unico precedente. Primo incrocio storico per quanto riguarda la Roma. Curiosità, in ordine alfabetico, Zufferli è l’ultimo arbitro di tutte le CAN. Al VAR ci sarà Meraviglia di Pistoia.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

PARMA – MILAN Sabato 24/08 h.18.30

SACCHI

CECCONI – FONTEMURATO

IV: PICCININI

VAR: MARINI

AVAR: FABBRI

UDINESE – LAZIO Sabato 24/08 h.18.30

DOVERI (foto)

GARZELLI – LAUDATO

IV: PRONTERA

VAR: PATERNA

AVAR: DI PAOLO

INTER – LECCE Sabato 24/08 h.20.45

DI MARCO

PRETI – MOKHTAR

IV: FOURNEAU

VAR: ABISSO

AVAR: MERAVIGLIA

MONZA – GENOA Sabato 24/08 h.20.45

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV: COLLU

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MASSA

FIORENTINA – VENEZIA h. 18.30

SOZZA

COLAROSSI – CAVALLINA

IV: MANGANIELLO

VAR: SERRA

AVAR: MASSA

TORINO – ATALANTA h. 18.30

RAPUANO

MELI – ALASSIO

IV: TREMOLADA

VAR: DI PAOLO

AVAR: FABBRI

NAPOLI – BOLOGNA h. 20.45

PAIRETTO

DEI GIUDICI – YOSHIKAWA

IV: MARINELLI

VAR: CHIFFI

AVAR: MAZZOLENI

ROMA – EMPOLI h. 20.45

ZUFFERLI

PERROTTI – CECCON

IV: LA PENNA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: AURELIANO

CAGLIARI – COMO Lunedì 26/08 h. 18.30

DI BELLO

SCARPA M. – CIPRIANI

IV: BONACINA

VAR: GARIGLIO

AVAR: PAGANESSI

H. VERONA – JUVENTUS Lunedì 26/08 h. 20.45

GIUA

BRESMES – ROSSI M.

IV: AYROLDI

VAR: AURELIANO

AVAR: CHIFFI