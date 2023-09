I PIU

– La squadra ha avuto tempo per compattarsi

– Alcuni giocatori tornano rinfrancati dalla Nazionale I MENO

– Olimpico da sempre campo ostico

– La voglia di rivincita della Roma dopo l’avvio stentato

Si torna in campo con una situazione di classifica simile per Empoli e Roma. Gli azzurri di mister Zanetti sono reduci da tre sconfitte in altrettanti incontri, ma questa settimana di sosta è stata provvidenziale per ricompattare il gruppo nonostante le numerose assenze per le Nazionali. Proprio alcuni giocatori hanno ben figurato e tornano a Empoli rinfrancati.

Di contro gli aspetti negativi sono numerosi. Su tutti, la tradizione sfavorevolissima all’Olimpico contro la Roma (l’Empoli non ha mai vinto). Ma anche la voglia di rivalsa dei giallorossi, che si presenteranno all’appuntamento agguerriti visto il misero punto conquistato fino a questo momento in campionato.