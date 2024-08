Sono davvero tanti i nomi che adesso sono sul tavolo e tra questi l’Empoli dovrà riuscire a portarne uno a casa entro la chiusura del mercato. Spunta in serata un nome nuovo, un nome che non chiude agli altri, è bene dire che tutto quello scritto in questi giorni sulle nostre pagine è verificato e sono tutte situazioni di interesse. Però si va avanti e si aprono nuove porte. Il nome in questione è quello di Antonio Palumbo, classe 1996, del Modena. Palumbo ha giocato tantissimo nella Ternana, sfiorando le 200 presenze, con 15 gol e 27 assist. Per lui anche una parentesi con la Samp.

Parliamo di un centrocampista esperto, dotato di grande intelligenza tattica, buon calcio, discreta visione di gioco, abile anche nella gestione dei tempi della costruzione della manovra. Sicuramente quello che manca è l’esperienza nella serie A. L’Empoli avrebbe preso informazioni ed il Modena potrebbe essere aperto anche ad un prestito con diritto, essendo il calciatore nato a Napoli, in scadenza nel 2027. Lo scorso anno è stato un sempre presente nella squadra canarina, giocando ovviamente da centrale di centrocampo.