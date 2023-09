Doppia seduta di allenamento, quest’oggi, per la squadra che da ieri è nuovamente in mano ad Aurelio Andreazzoli. In mattinata la squadra è rimasta a lavorare in palestra, nel pomeriggio invece tanta tattica sul campo Sussidiario.

Nella parte pomeridiana, quella che abbiamo potuto vedere, si è svolta una lunga partitella a metà campo. Mister Andreazzoli spesso interrompeva il gioco per spiegare i propri dettami e dare i correttivi. Non si è badato ad una fase in particolare, si è proprio andati alla ricerca della sinergia di gruppo collettiva. Due formazioni distinte che si sono “affrontate” lungo tutto l’arco dell’allenamento, ed una di queste due crediamo possa somigliare molto a quella che potrebbe essere la titolare. Questa, con il 4-3-1-2, era cosi snocciolata davanti al portiere che sarà Berisha: Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Fazzini, Ranocchia, Maleh (Kovalenko); Baldanzi; Shpendi, Caputo. Ovviamente tutto è ancora indicativo e non può essere da escludere niente. Da dire che anche oggi non ha partecipato all’allenamento Cambiaghi, domani dovremo capire qualcosa in più. Out Maldini che non sarà certamente del match. Va segnalata una bella seduta di allenamento da parte di Grassi che, oltre a fare anche dei bei gol, è stato tra i più volitivi, con anche un Destro che trova la porta con grande facilità.

Domani altra seduta pomeridiana, e sarà l’ultima a porte aperte. Venerdi e sabato si lavorerà al mattino ma senza possibilità di accesso per il pubblico.