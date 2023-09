I PIÙ

– Il cambio di allenatore può aver dato la scossa

– La possibilità che l’Inter ci sottovaluti I MENO

– Le difficoltà di inizio stagione possono protrarsi

– La forza dell’Inter

L’arrivo di un nuovo allenatore può far reagire una squadra, dargli la cosiddetta “scossa”. Ecco quindi che l’avvicendamento tra Zanetti e Andreazzoli può aiutare in questo senso, in una partita che sembra una montagna da scalare. L’Inter, reduce dall’impegno in Champions, potrebbe sottovalutare la nostra condizione e ciò potrebbe andare a nostro vantaggio.

Non basta, però, un cambio in panchina per far sparire le amnesie di questo inizio. La squadra deve riacquistare fiducia in se stessa, prima di tutto, e non sarà semplice in pochi giorni. Inoltre l’Inter è una squadra forte in ogni reparto e l’Empoli, se non darà più del 100%, non avrà possibilità.