Andreazzoli è tornato, è stato presentato, ed adesso entra nel vivo del suo lavoro. Dalla conferenza stampa di ieri sono emerse la ragioni (poi se giuste o sbagliate lo dirà il campo) per le quali la società ha fatto quel “passo indietro”, richiamando l’allenatore sotto contratto con il quale non si volle andare avanti lo scorso anno. Il discorso tecnico/tattico, da non trascurare e sicuramente da rivedere, non è al momento quello che pare preoccupare di più. Quello mentale diventa indubbiamente il primario. Il Presidente ha fatto delle precisazioni, che lasciano davvero poco spazio alla fantasia, su quelli che sono i bisogni urgenti di questa squadra.

Purtroppo però, in tutto questo, c’è un campionato che va avanti, e siamo ancora dentro a qul trittico di partite molto difficili. Dalla gara con l’Inter, e questo sarebbe valso in ogni situazione, non ci aspettiamo e non pretendiamo nessun risultato. Discorso retorico o meno, non sono queste le partite da cui passa la salvezza dell’Empoli. Però è già tempo per quel momento reattivo, che avremmo dovuto già vedere a Roma. Adesso a maggior ragione, è preteso. Qui la squadra, e soprattutto al gruppo dei giocatori dobbiamo rivolgerci, dovrà dare immediatamente una risposta importante, una di quelle che possa infondere fiducia verso il proseguo, cancellando una volta e per tutte la brutta pagina storica fatta registrare domenica scorsa.

E’ indubbio che mister Andreazzoli dovrà avere il suo tempo, per poter plasmare a suo immagine il materiale a disposizione. Una delle più grandi capacità mostrate dal tecnico di Massa sta proprio nella valorizzazione dei singoli, giovani e meno giovani. Nonostante una squadra non costruita a sua immagine a somiglianza (ma anche nel 2017 fu cosi e ci ricordiamo poi come andò), crediamo che il tecnico saprà leggere in tempi rapidi le qualità e le duttilità di ogni elemento a sua disposizione. Ci aspettiamo, già dalla gara con l’Inter, qualche novità di formazione rispetto a quelle viste fin qui. Di tempo ce n’è, ma senza girarci troppo intorno, questo primo momento diventa davvero importante per ricercare alcune risposte che sono dovute. Dopo l’Inter, Andreazzoli o non Andreazzoli, si dovrà guardare con maggiore attenzione al risultato, e l’atteggiamento sarà fattore che potrà rappresentare valore o deficit.