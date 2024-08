Azzurri in campo questa mattina per proseguire il lavoro in vista del debutto ufficiale di sabato. La squadra ha iniziato l’allenamento in palestra, uscendo dopo circa quarantacinque minuti sul campo. Diverse le esercitazioni mirate che D’Aversa ha fatto svolgere ai suoi con un focus mirato sugli uno contro uno. Provate anche diversa soluzioni da palla inattiva. Dal punto di vista tattico non c’è dubbio sul fatto che sarà il 3-4-2-1 l’assetto che la squadra utilizzerà. Si è visto in campo Belardinelli, per lui un lavoro specifico. Anche Walu in campo, per il polacco c’è speranza di poterlo portare sabato, da dire che però oggi gli sono state evitate tutte le situazioni in cui la testa poteva essere in pericolo.

I certi assenti per la gara con il Catanzaro sono Zurkowski, Perisan ed Ebuehi. E’ ancora presto per poter parlare di formazione, la sensazione è però che l’undici di partenza possa assomigliare molto a quella vista contro la Samp. I dubbi principali sono sostanzialmente due: in attacco tra Caputo e Colombo, sulla mezzala destra tra Gyasi e Stojanovic. Goglichidze dovrebbe agire in mezzo alla difesa, essendo sul mercato non dovrebbe essere rischiato Guarino. Anche Grassi dovrebbe partire dalla panchina. La squadra tornerà in campo nuovamente domani mattina, e quello sarà l’ultimo allenamento a porte aperte.