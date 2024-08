C’è urgenza di andare a rimpolpare il centrocampo, nelle posizioni di mezzo, ed ecco che nelle ultime ore la società azzurra ha accelerato per Ronaldo Vieira della Samp. Il classe ’98, che vanta tre presenze con l’Under 21 dell’Inghilterra, è in uscita dal club blucerchiato, e la Samp si starebbe aprendo alla possibilità di cedere il giocatore in prestito con un obbligo di riscatto in caso di salvezza degli azzurri. Vieira ha un contratto con scadenza 2027 sotto la Lanterna.

Visto l’attuale stallo che c’è sugli altri profili di interessa, da Provod a Diawara, da Monteboro si starebbe cercando di poter chiudere in tempi rapidi per portare l’ex Verona alla corte di Roberto D’Aversa. Vieira, che non era nemmeno in panchina in occasione dell’amichevole di sabato scorso, avrebbe fatto capire il suo personale gradimento verso Empoli e la possibilità di tornare in serie A. Ricordiamo che il centrocampista ha un bagaglio di 77 presenze nel massimo campionato con un assist vincente all’attivo.

Si dovrebbe andare all’inizio della settimana prossima per l’eventuale rush finale.