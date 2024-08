Arrivano buone notizie da parte delle società di scommesse, infatti stando a queste, l’Empoli non ha chance di salvezza nella serie A 2024/25. Perché buone notizie? Perché anche negli anni passati abbiamo ascoltato sentenze senza appello per i nostri colori che poi, sul rettangolo di gioco, unico vero giudice insindacabile, sono state ribaltate con nostra enorme soddisfazione. E quindi ci prendiamo questo dato sfavorevole che, con impegno, dedizione e poi gioia, proveremo a ribaltare anche stavolta.

Facendo una media delle più importanti agenzie di scommesse in Italia, soltanto il Venezia parte con meno credi dell’Empoli. La retrocessione degli azzurri è mediamente quotata a 1.5, mentre quella dei lagunari ad 1.4 con poi il Verona di Paolo Zanetti, media di 1.6, a risultare terzultima. Quote basse anche per Cagliari, Parma ed Udinese che si attestano ad una media di una quota pari a 2. Ai posteri l’ardua sentenza.