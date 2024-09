Continua la preparazione della squadra al derby che si disputerà domenica prossima alle ore 18. La prima nota positiva riguarda Fazzini, che sembra stare meglio e potrebbe tornare quantomeno tra i convocati. Maleh è ancora leggermente indietro e vedremo nelle prossime ore se potrà rientrare nel novero dei disponibili. A parte i lungodegenti la squadra sta bene e si è allenata con grande scrupolo e dedizione. Da segnalare la crescente forma di De Sciglio, che dopo aver giocato contro il Torino in Coppa Italia, sta tornando ai livelli fisici che gli competono. Bene anche Goglichidze e Anjorin, particolarmente in palla durante la seduta di allenamento.

Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo nel derby, sembra decisa la difesa, con la conferma del trio Goglichidze-Ismajili-Viti davanti a Vasquez. Sulle fasce di centrocampo agiranno come di consueto Gyasi e Pezzella, mentre al centro non dovrebbero mancare Henderson e Haas. Da capire invece se verrà riproposto un centrocampista in più come nelle ultime uscite (Anjorin favorito per partire dall’inizio) o se invece si tornerà al canonico 3-4-2-1. In attacco Esposito e Colombo sono favoriti su Solbakken e Pellegri.

I prossimi due allenamenti si disputeranno a porte chiuse.