E’ ripresa oggi stesso la preparazione in vista delle sfida che si giocherà mercoledi sera. Soltanto due giorni per preparare una gara che rischia di essere molto importante per le economie di questa stagione. Ovviamente oggi lo staff tecnico si è limitato a far fare un defaticante agli uomini impiegati nella partita di ieri, mentre per gli altri seduta più intensa.

Non ci dovrebbe essere cambio di modulo con quindi il 4-3-1-2 (o 2-1) ad essere l’assetto tattico. Non arrivano informazioni dall’infermeria, la sensazione però è che sia Caputo che Ismajli non saranno a disposizione per la gara con i campani. Magari mister Andreazzoli domani ci dirà qualcosa in sede di presentazione. Pronto ovviamente Walukiewicz a subentrare all’albanese. In mezzo ci potrebbe essere l’inserimento di Fazzini dal primo minuto, attenzione anche ad un cambio sull’altra corsia con Bastoni per Maleh. In avanti dovrebbe essere scontato l’impiego di Baldanzi come trequartista, meno scontata invece la coppia di attaccanti nella quale sia Cancellieri che Destro potrebbero essere “sorprese”. Assenze sicure quelle di Caprile e Maldini.

La squadra si allenerà nel pomeriggio di domani, la rifinitura, a porte chiuse.