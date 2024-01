Ultimo allenamento a porte aperte quello svoltosi ieri sul campo Sussidiario. L’Empoli si avvicina alla partita con la Juventus che sarà la seconda di Nicola sulla nostra panchina. Si dovrebbe andare avanti con il progetto tattico dell’allenatore piemontese che, come abbiamo detto ha già “nicolizzato” la squadra. Contro i bianconeri, in una partita in cui c’è solo da guadagnare, so dovrebbe quindi rivedere il 3-5-2 già mostrato nella vittoriosa partita di domenica scorsa.

Non dovrebbe cambiare niente dietro, i tre che si sono mossi hanno fatto davvero bene. A centrocampo invece ci potrebbe essere la mossa Kovalenko, che sta bene. L’ucraino, guardando all’undici visto con il Monza, potrebbe andare a collocarsi nella posizione in cui si è mosso Marin. Anche Maleh è stato provato in quello spazio di campo. Dovrebbero trovare conferma i due quinti, ovvero Bereszynski e Gyasi, soprattutto per sfruttare le loro doti difensive. Baldanzi potrebbe ancora partire dalla panchina, detto che non rimane davvero facile collocarlo in questo scacchiere, se non da seconda punta. Da capire anche come verrà gestito Cancellieri, provato sia davanti che come esterno. Non recupera ancora Ciccio Caputo che sarà out assieme a Pezzella, Bastoni ed Ebuehi.

Oggi e domani allenamenti a porte chiuse.