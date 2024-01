La Lazio, stando a quanto battuto ieri da alcune emittenti nazionali, avrebbe presentato un’offerta ufficiale per l’acquisto a titolo definitivo di Nicolò Cambiaghi. In questo però l’Empoli non sarebbe stato minimamente calcolato, infatti la dirigenza biancoceleste si sarebbe (giustamente) mossa nei confronti dell’Atalanta, proprietaria del cartellino del giocatore.

Sarebbero otto i milioni messi sul piatto da Lotito. Sempre stando a quanto diramato – ovviamente anche noi siamo esterni a questo asse – i bergamaschi avrebbero gentilmente rispedito l’offerta al mittente. L’Atalanta infatti vorrebbe non meno di dieci milioni per trattare il giocatore, anche se da Bergamo ci viene detto che Cambiaghi non sarebbe sul mercato volendogli dare un’altra occasione.

L’Empoli può quindi dormire sonni tranquilli fino alla fine della stagione.