M’Baye Niang è un giocatore che l’Empoli vorrebbe provare a regalarsi. Su questo ormai non c’è altro da aggiungere, anche se qualche giorno fa qualcuno pareva avesse un’altra verità da raccontare. Il giocatore infatti sta rescindendo con l’Adana e non sembrerebbe intenzionato a restare nel campionato turco. L’Italia, come confermatoci da fonti a lui vicine, sarebbe la sua prima scelta, e gli agenti sono da tempo a lavoro per trovare la migliore collocazione che possa coniugare profitto economico a spazio in squadra. Ed proprio questo secondo fattore lo farebbe allontanare dal Genoa per avvicinarlo ad Empoli.

Per approdare in azzurro, o meglio, per il club azzurro, è semmai la prima delle due situazione che dovrà essere gestita per poter strappare il “sì” definitivo del giocatore. Su di lui starebbero facendo dei sondaggi anche alcuni club francesi, facendo leva sul rientro a casa. Tra questi ci sarebbe anche il Lyon che sta vivendo una delle stagioni più difficili della sua recente storia. Anche il Montpellier sarebbe alla finestra. Il tempo non manca, ma di qui al 31 gennaio ce n’è sempre di meno.

La dirigenza azzurra vorrebbe capire entro la fine della settimana se questo “sogno” è realizzabile o meno, di modo che si possano fare eventuali altre scelte.