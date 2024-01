Si è propagata nelle ultime ore una voce che parrebbe accostare il “Gallo” Belotti all’Empoli. Questa nascerebbe in relazione al fatto che si è parlato del rinnovato interesse della Roma per Baldanzi, una Roma che potrebbe mettere sul piatto una contropartita (anche un prestito nel breve periodo) che possa soddisfare l’interesse azzurro. Soprattutto negli ambienti romani, collegati poi magari a qualche testata nazionale, è partito il toto-prestito, cercando di capire quale figura si sarebbe potuta identificare in questo. Cosi viene fuori il nome di Belotti.

Detto che nel calciomercato è sempre bene tenersi un 0,01% di possibilità contrarie, andiamo però a chiarificare che Belotti non è un giocatore dentro all’azzurro obiettivo. Non discutendo sull’aspetto tecnico-qualitativo, l’Empoli non potrebbe e vorrebbe mettere dentro un elemento con un monte ingaggi troppo lontano da quelli fissati. Detto anche, ma questa è una nostra libertà interpretativa, che sarebbe tutta da verificare la voglia di venire ad Empoli del giocatore.

Indipendentemente dai soggettivi pensieri, confermiamo per voce diretta, che Belotti non rientra nel possibile mercato dell’Empoli, quello di qui al 31 gennaio.