Sfida numero 15 quella di sabato sera all’Allianz Stadium tra Juventus e Empoli, con un bilancio nei quattordici confronti di campionato a Torino di una vittoria azzurra, un pareggio e 13 affermazioni bianconere.

Il primo confronto torinese tra Juventus e Empoli è quello dell’8 febbraio 1987, con i bianconeri che vinsero 3-0 grazie alla doppietta di Serena e al gol di Cabrini; nuova sconfitta azzurra la stagione successiva, con la Juve che si impose 4-0 con la doppietta di Magrin e le reti di Brio e Rush.

Passano poco meno di dieci anni per una nuova sfida, con l’Empoli di Spalletti che fa il suo esordio al Delle Alpi perdendo 5-2 (tripletta di Del Piero, rete di Inzaghi e autogol di Tonetto per i bianconeri; Florjancic e Cappellini per gli azzurri). Il 22 novembre 1998 l’Empoli coglie il suo primo e fin qui unico pareggio a Torino, fermando i bianconeri sullo 0-0.

La sfida torna più volte negli anni duemila, con sempre i bianconeri vittoriosi. Trezeguet firma il successo del febbraio del 2003, pochi mesi più tardi nella prima giornata del campionato 2003/04 la Juve passa 5-1, con la doppietta, ancora, di Trezeguet, quella di Del Piero e il gol di Di Vaio con Di Natale a firmare la rete della bandiera). Nel gennaio del 2006 Almiron illude gli azzurri, con la doppietta di Cannavaro a dare il successo alla Juventus nell’ultima sfida giocata al vecchi Delle Alpi. Doppia sfida nel nuovo Olimpico di Torino nella stagione 2007/08: la tripletta, di nuovo, di Trezeguet decide la sfida di campionato, mentre in Coppa Italia finisce 5-3 per i bianconeri con la doppietta di Iaquinta e i gol di dell’ex Marchionni, Nedved e Del Piero per la Juventus; Antonini e la doppietta di Pozzi per gli azzurri.

Arrivando alle gare più recenti, Tevez e Pereyra decidono la partita dell’aprile del 2015; Mandzukic quella del campionato successivo; un autogol di Skorupski e una rete di Alex Sandro valgono il 2-0 Juventus nel 2017 mentre nell’aprile del 2019 a decidere la sfida è una rete di Kean. Il penultimo, dolcissimo, precedente è quello del 28 agosto 2021, quando Leonardo Mancuso firma il gol che vale la prima storica vittoria azzurra in casa dei bianconeri. Lo scorso anno, ultimo precedente, vittoria bianconera per 4-0.

Vediamo la cronistoria delle gara giocate a Torino tra bianconeri ed azzurri:

1986/87 Serie A 3-0

1987/88 Serie A 4-0

1997/98 Serie A 5-2

1998/99 Serie A 0-0

2002/03 Serie A 1-0

2003/04 Serie A 5-1

2005/06 Serie A 2-1

2007/08 Serie A 3-0

2014/15 Serie A 2-0

2015/16 Serie A 1-0

2016/17 Serie A 2-0

2018/19 Serie A 1-0

2021/22 Serie A 0-1

2022/23 Serie A 4-0