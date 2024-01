Tommaso Baldanzi rappresenta uno dei giocatori dal maggior talento nella rosa azzurra e frequentemente si rincorrono voci di mercato su di lui. L’ultima, uscita nel tardo pomeriggio di oggi, riguarda la Roma. Secondo alcune indiscrezioni rilasciate da Sky, il giocatore sarebbe il grande obiettivo della società giallorossa che vorrebbe mettere a disposizione del nuovo allenatore De Rossi un giocatore di talento che possa ricoprire più ruoli. Anche in estate la Roma fu tra le squadre interessate al trequartista azzurro.

Ci sarebbero già stati i primi contatti con l’entourage di Tommaso ma senza approfondire la questione tra società con l’Empoli che non sembra aprire alla possibilità di un prestito e chiederebbe una cifra intorno ai 15 milioni di euro per intavolare una trattativa.

Baldanzi in questa stagione è stato frenato da diversi problemi fisici, adesso sta meglio e domenica scorsa nella gara con il Monza era in panchina. Il Presidente Corsi, in una recente intervista, ha dichiarato come il giocatore rappresenti per l’Empoli il vero acquisto del mercato di gennaio avendo saltato diverse gare nel girone di andata. Vedremo se in questa ultima settimana di mercato possa uscire qualcosa di veramente concreto su di lui oppure se si andrà direttamente all’estate.