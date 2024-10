Nonostante la sosta del campionato, per gli impegni delle nazionali, il lavoro degli azzurri prosegue sul campo di Petroio. Mister D’Aversa sfrutta al meglio questo periodo per cercare di far trovare a tutti la migliore condizione fisica, soprattutto a chi oggi appare più indietro. Sono visibili i progressi di quei calciatori che, di fatto, mancano da inizio stagione, come Zurkowski e Belardinelli. Soprattutto il polacco è in serio odore di prima convocazione per un posto in panchina. Anche Maleh, che i problemi li ha avuti in corso d’opera, è in miglioramento.

Si lavora molto sul piano atletico, come detto, con tante esercitazioni mirate e differenziate per gruppi. In tutto questo non viene ovviamente lasciata indietro la parte tattica, con il lavoro che si va ad incentrare sul 3-4-2-1 e 3-5-2. Anjorin è sicuramente uno dei calciatori più attenzionati, e su di lui c’è ormai la certezza che la sua collocazione sarà più da centrocampista e non da trequartista. Ovviamente si lavora in assenza di tutti i ragazzi convocati dalle loro nazionali, sarà ora da capire come sta Viti anche se la situazione non sembra preoccupante. Tornando ad un discorso di crescita, non si può non sottolineare come Pezzella sia davvero un fulcro per questa squadra, facendo vedere anche in allenamento ottime cose.

La squadra tornerà in campo domani mattina alle 11:00 sempre a Petroio.