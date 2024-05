Azzurri in campo quest’oggi per iniziare la reale preparazione verso la sfida di domenica sera. La ripresa era stata già ieri. Quella contro la Roma sarà la gara finale di questa stagione sportiva, una gara che andrà quasi certamente a scrivere quello che sarà il futuro prossimo. Come ormai scritto e risaputo, per mantenere la categoria senza rischiare niente, l’Empoli è chiamato a battere sul campo la Roma. Per questo, sperando magari anche nella non migliore delle serate per la formazione giallorossa, servirà il massimo da tutti i punti di vista: attenzione, qualità, pazienza e cinismo.

Si lavora principalmente sul 3-5-2, modulo utilizzato nelle ultime due uscite. Rispetto ad Udine si potrebbe vedere Walukiewicz nel terzetto di difesa. A “far le spese” potrebbe essere Bereszynski, ma il polacco ex Samp potrebbe essere utilizzato nel ruolo di quinto a destra, con il leggero spostamento di Gyasi. Altrimeni sarà Bastoni ad agire al fianco del ghanese. Marin in cabina di regia, vista anche la squalifica di Grassi. Maleh e Pezzella dovrebbero poi chiudere il centrocampo anche se Cacace è in lotta. Davanti potrebbe essere la volta della coppia Cambiaghi e Niang, anche se sia Caputo che Cancellieri potrebbero avere la loro chance. Certa l’assenza di Cerri che ha già terminato la sua stagione.

La squadra si allenerà tutte le mattine fino alla rifinitura di sabato, dove potrebbero esserci le porte aperte per sostenere i ragazzi