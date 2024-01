La squadra ha sostenuto ieri l’ultimo allenamento a porte aperte della settimana. La squadra sta lavorando in preparazione alla sfida con il Verona di sabato sera. Inutile ribadire ancora quanto la gara del Bentegodi sia uno spartiacque importante di questo campionato. La squadra lavora principalmente sui dettami del 4-3-2-1 ma prova anche il 4-3-3. La squadra sta sostanzialmente bene, almeno a vedere le sedute di allenamento, si palesa un discreto stato atletico ma anche un atteggiamento molto propositivi verso le richieste del tecnico.

Zurkowski è già in campo e ci sono buone possibilità che Andreazzoli si giochi subito la carta del polacco. Fazzini sta meglio, dovrebbe essere a disposizione e quindi al limite può essere l’ex Primavera l’alternativa. Da evidenziare anche l’intensità del lavoro di Ranocchia, che ha forti voci di mercato ma che potrebbe partire dal primo minuto. Non al meglio Kovalenko che, poi vedremo le prossime giornate, potrebbe non recuperare.

Recupera invece Bereszynki e quindi, anche con il rientro di Cacace dalla squalifica, i terzini ci sono. Baldanzi dovrebbe andare in campo dietro alle punte.