Riprendiamo, dalla “Gazzetta dello Sport” di oggi, questo bel pezzo di G.B. Olivero, in cui si scopre un grande legame tra Roberto D’Aversa ed Antonio Conte, avversari domenica prossima al Castellani:

Tante idee nascono d’estate, guardando il mare. Antonio Conte e Roberto D’Aversa sono malati di calcio e non si staccano mai. Nemmeno quando il pallone rimbalza solo sulla sabbia, nemmeno quando trascorrono le vacanze insieme. Le mogli Elisabetta e Claudia sono rassegnate: si parte tutti insieme e poi succede che i mariti trasformino le ferie in una sorta di aggiornamento professionale. Domenica dovranno sfidarsi a ora di pranzo e viene da sorridere pensando a quanti pranzi e a quante cene hanno trascorso insieme parlando di schemi, di giocatori, di pallone. Empoli-Napoli è una sfida senza segreti perché i due allenatori si stimano, si conoscono, si frequentano. Sono amici.

Forse anche qualcosa in più visto che conte è padrino di battesimo di Sofia, terza figlia di d’Aversa. Si sono conosciuti quando Antonio stava iniziando la nuova carriera da Tecnico e Roberto stava vivendo una delle sue migliori stagioni da calciatore di serie A. A Siena l’allenatore era Gigi De Canio e conte era il vice. D’Aversa era uno dei giocatori più importanti di quella squadra che si salvò senza troppi affanni. L’amicizia nacque lì e poi è proseguita anche se non ci sono più stati punti di contatto diretto a causa delle differenti parabole professionali. Sono tre i precedenti tra i due allenatori amici, sempre partite tra Inter e Parma: due sofferte vittorie per Conte ed un pareggio. Due volte su tre il Parma si è trovato in vantaggio. Domenica, Roberto cercherà di battere finalmente il suo grande amico. Tra l’altro ottobre è il mese giusto: prima delle prossime vacanze Antonio avrebbe tempo di farsela passare. Forse.