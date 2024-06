Come anticipato qualche ora fa, Roberto D’Aversa sarà il prossimo allenatore dell’Empoli. A lui il compito di provare a trovare la quarta salvezza consecutiva in serie A, un’impresa sicuramente difficile ma alla quale siamo certi sarà pronto l’allenatore cresciuto in Abruzzo. Arrivano i primi dettagli dell’accordo che sarebbe stato preso tra le parti (la notizia arriva da Sky con la quale evidentemente si è preferito parlare, visto che nella serata di ieri abbiamo provato ad intercettare il nuovo ds azzurro che ha glissato sull’argomento)

L’accordo è sulla base di un anno con opzione sul secondo. Le cifre non sono stare rese note ma dovrebbero rientrare in quelle che la società si era data e che non hanno poi visto l’accordo con la prima scelta, Di Francesco. Un contratto praticamente simile a quello che D’Aversa avrebbe dovuto firmare con il Cesena, con il quale c’era più di una parola. La categoria però ha fatto la differenza e D’Aversa ha optato per ripartire dalla serie A.

Già nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ufficialità da parte del club.