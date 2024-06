Sembra ormai fatta per Roberto D’Aversa come nuovo allenatore dell’Empoli. Dopo giorni di trattative e indiscrezioni, il nodo si è finalmente sciolto e la scelta pare proprio essere ricaduta sull’ex tecnico del Lecce. D’Aversa, che aveva un accordo di massima con il Cesena per la Serie B, ha accettato le lusinghe della dirigenza azzurra e pare essere pronto a sedere sulla panchina dell’Empoli.

Nonostante l’accordo non sia ancora ufficiale, le notizie che abbiamo indicano che la firma di D’Aversa dovrebbe essere ormai una questione di tempo. Prima di mettere sotto contratto il nuovo allenatore, l’Empoli dovrà liberare Davide Nicola, in attesa di capire se arriverà il conguaglio economico da parte del Cagliari. Questo passaggio sembra essere l’ultimo ostacolo prima dell’annuncio ufficiale. La scelta di D’Aversa, sebbene sorprendente per alcuni, rappresenta un cambio di rotta rispetto alle prime intenzioni del club, che inizialmente puntava su Eusebio Di Francesco. Tuttavia, l’ex allenatore della Sampdoria e del Parma porta con sé una solida esperienza e un temperamento forte, caratteristiche che potrebbero rivelarsi fondamentali per la stagione dell’Empoli. D’Aversa è reduce da un esonero, e anche nella sua precedente esperienza alla Sampdoria aveva subito la stessa sorte, ma lo immaginiamo determinato a riscattarsi e dimostrare il suo valore.

Gli ultimi giorni sono stati una sorta di montagne russe in ottica allenatore, con continui cambi di scenario e trattative frenetiche. Ora, salvo nuovi imprevisti, sembra che il club possa iniziare a lavorare con D’Aversa alla guida, preparando la squadra per la prossima stagione. Ricordiamo che D’Aversa, dovrà scontare quattro giornate di squalifica in campionato. Con D’Aversa dovrebbe tornare la difesa a quattro, con il 4-3-3 ad essere il modulo da immaginare.