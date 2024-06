Il futuro di Mattia Destro sembra essere indirizzato verso la Serie B, con due squadre che starebbero seriamente valutando il suo ingaggio: il Modena e il neo promosso Mantova. Dopo due stagioni non particolarmente brillanti con la maglia dell’Empoli, l’attaccante classe 1991 si prepara a una nuova sfida per rilanciare la propria carriera. Destro, che nelle ultime due stagioni ad Empoli non è riuscito a lasciare il segno, sembra pronto a cambiare aria. Le sue prestazioni in Toscana, infatti, non hanno convinto; in entrambe le stagioni, il suo contributo è stato inferiore alle aspettative, con un solo gol (per quanto bello) e una scarsa incisività in campo.

Ora, con l’interesse di Modena e Mantova, Destro ha l’opportunità di ripartire e ritrovare la via del gol. Il Modena, una squadra con una solida tradizione in Serie B, potrebbe offrire a Destro l’ambiente ideale per rilanciarsi, grazie a una società ambiziosa e a una tifoseria calorosa. Il Mantova, dal canto suo, essendo una neopromossa, potrebbe rappresentare una sfida stimolante, dove l’attaccante potrebbe diventare il punto di riferimento offensivo della squadra.