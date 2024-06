Le notizie che ieri sera non trovavano particolari riscontri, dopo il lancio dei colleghi di “sportitalia”, nel corso della giornata hanno assunto sempre più i connotati della veridicità. La dirigenza azzurra infatti ha incontrato nel pomeriggio Roberto D’Aversa, ex tecnico del Lecce. Sembra adesso essere lui il candidato principale alla panchina azzurra, rimasta orfana dopo il dietrofront di Davide Nicola. Ovviamente c’è riserbo per quanto le parti si siano oggi dette. La società, come immaginiamo, avrà fatto la sua offerta parlando sinceramente all’allenatore nato a Stoccarda sui progetti. Si attende la risposta dell’allenatore.

D’Aversa, da quanto ne sappiamo, è da tempo in parola con il Cesena, e dalla Romagna ci dicono essere molto stupiti del comportamento del tecnico. Da dire che il ds cesenate, Artico, smentisce il fatto che D’Aversa non possa chiudere con loro. Ovviamente, con tutto il rispetto, le sirene della serie A sono assai più forti, e per questo l’ex allenatore del Parma, prende tempo. Non è però detto niente di ufficiale al momento.

Capiremo forse in serata, o domani, quello che può essere emerso dall’incontro e se il nodo allenatore lo si potrà definire chiuso. Quel che è certo, che dopo aver sondato Di Francesco e Viali, il nome di D’Aversa pare essere quello di preferenza a Monteboro.