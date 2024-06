L’Empoli sembra puntare le attenzioni su Federico Zuccon, il giovane e promettente mediano di proprietà dell’Atalanta, reduce da una stagione interessante in Serie B con la maglia del Cosenza. Il centrocampista classe 2003 ha dimostrato grande maturità e qualità, scendendo in campo la scorsa stagione per 29 volte e servendo tre assist decisivi, contribuendo significativamente alla causa della squadra calabrese. Con la fine della stagione, Zuccon farà rientro all’Atalanta (dove è cresciuto), ma è previsto che la società bergamasca lo ceda nuovamente in prestito per permettergli di accumulare ulteriore esperienza. In questo contesto, l’Empoli sta valutando seriamente l’opzione di assicurarsi le prestazioni del giovane talento per rinforzare il proprio centrocampo.

Zuccon potrebbe rappresentare una valida alternativa per la mediana azzurra, grazie alla sua capacità di interdizione e di costruzione del gioco. La vicinanza con l’Atalanta e la conoscenza del nuovo direttore sportivo dell’Empoli, Roberto Gemmi, che ha già lavorato con Zuccon, potrebbero facilitare l’operazione e accelerare l’inserimento del giocatore nella squadra azzurra. L’Empoli sta dunque monitorando attentamente la situazione, pronta a cogliere l’opportunità di aggiungere un giovane di prospettiva alla propria rosa, nella speranza che Zuccon possa confermare e ulteriormente sviluppare le sue qualità nel campionato di Serie A. Vedremo nel proseguo se il nome acquisterà forza nei discorsi di mercato.