Il nome di William Viali può essere depennato dalla lista dei possibili successori di Davide Nicola. L’ex tecnico del Cosenza non seguirà Roberto Gemmi nell’avventura azzurra. Viali, cosi come Di Francesco, è stato colloquiato direttamente dalla dirigenza azzurra, ma su di lui non c’è mai stata – non era il piano A – una convinzione forte nell’affidargli la nostra panchina. Motivo per il quale la Reggiana, che lo seguiva già da settimane, è riuscita a chiudere con lui. Giusto precisare che non è un “no” incassato da Monteboro, ci fosse stata totale determinazione il tecnico lombardo non avrebbe esitato ad arrivare.

A breve dovrebbe arrivare l’ufficialità della Reggiana Calcio, andando a chiudere uno dei capitoli aperti per il toto-allenatore…to be continued