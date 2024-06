Bartosz Bereszynski torna ufficialmente alla Sampdoria dopo una stagione in prestito all’Empoli, ma il suo futuro potrebbe vedere un nuovo capitolo con il club azzurro. Secondo le ultime indiscrezioni, il difensore polacco rimane un obiettivo dell’Empoli anche per la prossima stagione.

Da Genova giungono conferme sul fatto che Bereszynski è sul mercato, con la Sampdoria intenzionata a monetizzare la sua cessione. Il difensore rappresenta uno degli asset principali su cui i blucerchiati puntano per fare cassa e rafforzare le proprie finanze. La cifra richiesta per il trasferimento dovrebbe aggirarsi intorno al milione e mezzo di euro, un investimento che l’Empoli potrebbe seriamente prendere in considerazione. Durante la sua stagione in prestito, Bereszynski ha dimostrato affidabilità e competenza, qualità che l’Empoli potrebbe voler nuovamente integrare nella propria squadra. La possibilità di riportarlo in azzurro potrebbe rivelarsi un tassello importante per la strategia complessiva della squadra nella prossima stagione. Giocatore duttile sia che si voglia giocare dietro a tre, o a quttro.

Il futuro di Bereszynski resta dunque aperto, con l’Empoli che monitora attentamente la situazione e potrebbe muoversi per assicurarsi nuovamente le prestazioni del difensore polacco. La Sampdoria, da parte sua, è pronta a negoziare per raggiungere un accordo che soddisfi entrambe le società, con l’obiettivo di ottenere il miglior ritorno economico possibile. Operazione che potrebbe iniziare a muoversi a luglio.