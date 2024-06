Facciamo una premessa, ovvero che in questi contesti alla fine si riesce sempre a trovare una soluzione. La situazione tra Empoli e Davide Nicola è però sempre più intricata e potrebbe portare a un blocco per il tecnico, che rischia di rimanere senza una squadra se non arriverà l’indennizzo richiesto dalla società azzurra. Da tempo ormai è chiaro che Nicola preferisce approdare a Cagliari, ma l’Empoli non intende lasciarlo andare senza ottenere un adeguato compenso.

La formula individuata per la risoluzione del contratto prevede la cessione di un calciatore al Cagliari con un sovrapprezzo di circa un milione e mezzo di euro. Al momento le trattative tra le due società non sembrano andare per il verso giusto, con le parti ancora distanti dal trovare un accordo soddisfacente. L’Empoli, che si trova nella delicata posizione di poter avere due allenatori sotto contratto senza che nessuno dei due sia operativo (Nicola non allenerà gli azzurri in ogni caso), potrebbe decidere di non liberare Nicola se non riceverà il conguaglio richiesto.

Detto ciò, crediamo che la vicenda sia destinata a trovare una soluzione, e già la giornata di oggi potrebbe portare a novità.