Tutto questo non sappiamo quanto strettamente può essere legato ad un imminente inizio dei lavori per la ristrutturazione del Castellani (ricordando che mancano ancora degli importanti passaggi burocratici), ma i lavori per il nuovo impianto di atletica sono partiti. Infatti, il cantiere che costerà più di 7 milioni, è partito. Il nuovo impianto di atletica sarà ubicato in via Sanzio e vedrà il finanziamento da parte della città metropolitana di Firenze per un paio di milioni, e del comune di Empoli per i retanti cinque. Il mandato per la realizzazione è stato dato alla Moviter, azienda locale di costruzioni edili.

Il progetto prevede la realizzazione di una pista di atletica ad otto corsie con poi una tribuna da poco meno di duemila posti. Ovviamente poi ci sarà tutta la parte dedicata agli spogliatoi ed una zona ristoro. L’impianto sarà un fiore all’occhiello per tutta la provincia. Ovviamente, ma come ormai noto da tempo, ed a differenza delle primissime ed ormai vecchissime parole, l’Empoli FC non è parte in causa nella realizzazione. Un passo che, almeno da un punto di vista formale, va a rendere possibile l’eliminazione degli ingombri dell’atletica dallo stadio Castellani.