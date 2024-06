La notizia è ancora in bilico tra conferme e smentite, ma dai colleghi di “Sportitalia” arriva una voce: Roberto D’Aversa potrebbe essere nella lista dei possibili candidati per la panchina dell’Empoli. Il club toscano è attualmente alla ricerca di un nuovo allenatore dopo che Davide Nicola ha deciso di trasferirsi al Cagliari. Finora, la notizia non ha trovato conferme ufficiali.

C’è un importante dettaglio da considerare: D’Aversa sembra avere già un accordo con il Cesena. Questa informazione ci è stata ampiamente confermata dalla Romagna, sebbene manchi ancora l’ufficialità. La situazione risulta quindi alquanto complessa, con molti punti interrogativi che potrebbero trovare risposta nelle prossime ore. Il panorama delle scelte per l’Empoli è, al momento, tutt’altro che chiaro. Altri nomi come Di Francesco e Viali, inizialmente accostati al club di Monteboro, sembrano destinati ad altre squadre.

Ricordiamo che D’Aversa deve scontare quattro giornate di squalifica dopo la testata ad Henry. Domani potrebbero emergere dettagli più concreti che ci aiuteranno a chiarire questa intricata vicenda. Restate sintonizzati unicamente sulle nostre pagine per ulteriori aggiornamenti.