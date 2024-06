Il Cagliari sta dimostrando un forte interesse per Sebastiano Luperto, attuale capitano dell’Empoli, nel tentativo di rafforzare la propria difesa in vista della prossima stagione. Questa mossa è strettamente legata alla trattativa in corso tra i due club per il passaggio di Davide Nicola, che dovrebbe assumere il ruolo di nuovo allenatore del Cagliari dopo la sua uscita dall’Empoli. La notizia dell’interesse del Cagliari per Luperto non è nuova; ne abbiamo già parlato in precedenza sulle nostre pagine, confermando adesso che la volontà primaria di acquisire il difensore proviene proprio da Davide Nicola, che conosce bene le qualità del giocatore e ritiene fondamentale il suo inserimento nella rosa sarda.

L’Empoli, dal canto suo, non intende lasciare andare facilmente il suo capitano. Il club del presidente Corsi, infatti, ha chiarito che per liberare Nicola vuole un indennizzo. Questo indennizzo dovrebbe tradursi in una maggiorazione di circa un milione e mezzo di euro sul cartellino di un giocatore da cedere al Cagliari. Pertanto, per Luperto, l’Empoli chiede una cifra superiore ai cinque milioni di euro, una somma che il Cagliari sembra trovare eccessiva. Dalla Sardegna, le fonti confermano il forte interesse per Luperto, ma la trattativa deve essere chiusa in tempi brevi. L’Empoli ha infatti fretta di mettere sotto contratto il nuovo allenatore e ha bisogno di risolvere la questione con Nicola al più presto possibile.